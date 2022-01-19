На коксовом заводе «Новомет» рассказали о результатах последней проверки

На Коксовом заводе «Новомет» достигли рекордно низких показателей выбросов. По сравнению с состоянием на конец прошлого года все измерения показывают, что концентрация вредных веществ на границе санитарной зоны по меньшей мере вдвое ниже показателей, зафиксированных в начале.

Максим Бондарев, директор «Коксовый завод «Новомет»

Все это — результаты стартовавшей в прошлом году масштабной экологической модернизации, отмечает Максим Бондарев. Ее результаты не заставили долго себя ждать, уже летом «Новомету» удалось в 14 раз снизить выбросы серы, свести практически к нулю выбросы пыли и углерода.

Все элементы химические, которые при производстве кокса у нас возникают, естественно по ним проводятся замеры. Вот по всем этим показателям существенно, ниже предельно допустимых показателей. Где в два раза ниже, где даже больше, чем в два раза ниже

Андрей Бондаренко, главный инженер ООО «Коксовый завод «Новомет»

Вовремя проводим обслуживание оборудования. У нас была проведена модернизация аспирационной установки. Все еще зависит от качества углей, из которых мы делаем кокс

Чтобы сделать свою работу еще более безопасной, уже в этом году на заводе начнется другой этап модернизации – работы по усовершенствованию установки биохимической воды.





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