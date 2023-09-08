Намагався побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах на Харківщині

Викрито чергового колаборанта з Куп’янська, який намагався побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах.

Після того, як вояки рф окупували Куп’янськ, місцевий мешканець вирішив піти на співпрацю із загарбниками і намагався побудувати кар’єру «правоохоронця», повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

У період з червня по вересень минулого року чоловік обіймав посаду «в. о. поліцейського (водія) відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ізолятора тимчасового тримання та конвоювання» у псевдоправоохоронному органі.

46-річния чоловік забезпечував пропускний режим на блокпостах, облаштованих російськими військовими, займався перевіркою документів, а також охороняв будівлю ізолятора і здійснював конвоювання затриманих громадян.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости