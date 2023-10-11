Нестор Шуфрич залишається під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє видання «Ґрати» із зали суду.

Судді залишили в силі ухвалу Печерського районного суду Києва, який відправив політика до слідчого ізолятору до 15 листопада.

Прокуратура закидає Шуфричу те, що він виконував вказівки колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича, який перебуває в росії, і, за версію слідства, є агентом ФСБ.

Прокурори вважають, що, на його завдання, Шуфрич у 2021 році «розповсюджував інформацію, спрямовану на вираження осуду, применшення авторитету та дискредитацію інститутів української влади».

Сам політик заперечує вину і називаю свою справу замовною.

Агентство Телевидения Новости