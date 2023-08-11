Німеччина передала для потреб Харківщини чотири спецавтівки

Допомога надійшла від Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини та за сприяння Посольства Німеччини.

«Це лише перша партія. Наразі надійшли 4 спецмашини, найближчим часом ще отримаємо автівки.

Раніше від наших німецьких партнерів одержували мікроавтобуси та генератори.

Зараз дуже важливо забезпечувати рятувальників Харківщини технікою, адже вона допоможе швидше ліквідовувати наслідки збройної агресії рф», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, екскаватор слугуватиме для потреб ГУ ДСНС в Харківській області, а пікап – Департаменту цивільного захисту ХОВА.

«Сьогодні окрім автівок, передали 1000 вогнегасників для шкіл та на місця компактного проживання.

Будемо продовжувати спільні проєкти і реалізовувати їх на території Харківської області», – сказав директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Ще дві одиниці техніки спрямують на Куп’янську громаду.

«Машину, яка має платформу, будемо використовувати для відновлення електромереж, вікон і балконів, які зазнали пошкоджень внаслідок терористичних атак рф.

Також отримали навантажувач, який застосовуватиметься для гуманітарних напрямків», – розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Агентство Телевидения Новости