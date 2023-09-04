Один загиблий, шість постраждалих: ДТП в Чугуївському районі

3 вересня о 19:20 на автошляху Мерефа-Лозова-Павлоград неподалік села Борки сталося зіткнення автомобілів Skoda Octavia під керуванням 52-річної жінки-водія та ЗАЗ Sens під керуванням 32-річного чоловіка.

В результаті аварії водійка автівки Skoda та 53-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, 54-річний пасажир загинув на місці. Водій іншого авто, 29-річна жінка, 7-річний хлопець та дворічна дівчинка отримали травми. Постраждалих доставили до харківської лікарні.

Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Агентство Телевидения Новости