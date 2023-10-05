Оголошено підозру поплічниці окупантів з Вовчанська

Співробітники СБУ повідомили про підозру колаборантці, яка під час тимчасової окупації російськими військами Вовчанська Харківської області підтримала російських загарбників.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що у липні минулого року фігурантка добровільно підписала так званий трудовий договір з головою «Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области». Згідно з цим договором вона очолила «управління житлово-комунального господарства».

Обіймаючи псевдопосаду, зловмисниця здійснювала керівництво структурним підрозділом та організовувала його матеріально-побутове забезпечення. Також вона входила у склад оперативного штабу з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду.

Встановлено, що жінка займалась підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного незаконного органу. Щоб схилити «кандидатів» до співпраці з ворогом їм навіть видавали службові житлові приміщення.

Після звільнення району поплічниця ворога намагалась уникнути правосуддя, однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости