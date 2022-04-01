«Паляниця» не только проверка на «вшивость»

ГО «Паляниця» со второго дня войны кормит, снабжает продуктами, амуницией и многим другим необходимым на фронте наших солдат. Уже 25 февраля Денис Островский и его жена Наталья на базе своего кафе начали готовить горячую пищу для наших защитников. Буквально, именно с этого дня к ним приходят все новые помощники и помощницы.

На второй день войны Денис с несколькими друзьями уже договорился идти записываться в территориальную оборону… Но! В жизни всегда случается некое обстоятельство, способное резко изменить планы. Ровно в 7 утра ему поступил звонок: «А можете накормить 100 человек бойцов?» И ответ не заставил себя ждать. Нашли продукты, попросили знакомых открыть склады, в общем - накормили. А уже к вечеру в кафе работали на волонтерских началах десять человек.

– На следующий день нас было уже много, – рассказывает Денис Островский. – Начали подтягиваться люди, которые могли помочь с продуктами, ребята, кто готов развозить и очень быстро, чтобы не остыла, горячую еду.

Сейчас волонтерам помогают многие, но начали возникать проблемы с мясом в первую очередь. Его приходится покупать, а деньги есть не всегда, а если и есть, то их может не хватать, но как-то все-таки выкручиваются и продолжают кормить бойцов и мирных граждан. За один день горячую пищу получают около 2500 человек. Правда, по словам Дениса, бывают дни, когда кормят и 4000.

Среди тех кто обеспечивает продуктами для приготовления пищи очень много предпринимателей, владельцев мясокомбинатов, простых граждан. Нам стало известно, что помощь поступает и из других стран Европы. Например, из Польши помогает активно Артем Скляров и его волонтерская организация.

Под эгидой ГО «Паляниця» сегодня трудятся уже несколько кафе, и есть даже девушки, которые дома на кухне готовят обеды, вот только волонтеры помогают им доставлять горячее на передовую. У волонтеров есть даже свои «бутербродные войска», так они в шутку называют подразделение теробороны, которое кормят бутербродами на завтрак.

Помимо питания добровольные помощники начали доставлять в армию разгрузки, берцы, фонарики, маскировочные сети… Вот так сложилась полноценная волонтерская организация.

Сегодня как уже упоминалось самая сложная ситуация с мясом, с дешевым или бесплатным мясом. Кстати, мясо с убитых врагов не предлагать, оно может быть отравленным. Это конечно же шутка, но полноценный рацион воина на передовой не может быть без животных белков, углеводов и прочих «микроэлементов».

Еще несколько слов о добровольных помощниках. Заправку автомобилей волонтеров газом бесплатно осуществляет сеть АГЗС «Родник».

Ниже мы публикуем реквизиты, на которые можно отправить ваши деньги для помощи. То что ваши деньги не пойдут кому-то в карман может прогарантировать только безупречная репутация самого Дениса Островского.

Карта ПБ 5168 7422 2632 8759 Островський Денис.

Установа банку:

ПриватБанк

МФО банку:

305299

Отримувач платежу

ОСТРОВСЬКИЙ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ

IBAN:

UA583052990000026204660986211

Рахунок отримувача:

26204660986211

Валюта карти:

UAH

РНОКПП отримувача:

2757318658

Призначення платежу:

Поповнення рахунку ОСТРОВСЬКИЙ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ

Источник: insidernews.info

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