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Під час окупації Харківщини вишукували українських військових та патріотів

Під час окупації Харківщини вишукували українських військових та патріотів

Заочно повідомлено про підозру чотирьом чоловікам у колабораційній діяльності, вчиненій організованою групою.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

У липні минулого року 40-річний чоловік погодився на пропозицію російських військових та став «командиром» так званого «Взвода патрульной службы» у складі «Управления внутренних дел» в окупованому на той час місті Куп‘янськ.

Метою цього «органу» було придушення будь-якого супротиву військовій окупації з боку цивільних осіб, насадження злочинної політики та укладу життя рф, а також вчинення актів розправи над громадянами, які не хотіли підтримувати «русский мир».

До роботи у псевдоправоохоронному органі чоловік залучив ще трьох своїх «побратимів». 

Так, його 30-річний знайомий обійняв посаду «полицейского Взвода патрульной службы».

Ще двоє чоловіків віком 34 та 32 роки стали «полицейскими-водителями».

Четверо колаборантів виявляли осіб серед числа учасників АТО, осіб, які проходили службу в ЗСУ, органах МВС, Національної Гвардії та українських патріотів.

Крім того, вони вишукували у населення зброю для подальшої її передачі окупантам.

Також «полицейские» патрулювали місто та разом з російськими службами «несли службу» на блокпостах.

Наразі вирішується питання щодо оголошення всіх учасників орггрупи у розшук. 

Агентство Телевидения Новости

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