Під час окупації Харківщини вишукували українських військових та патріотів
Заочно повідомлено про підозру чотирьом чоловікам у колабораційній діяльності, вчиненій організованою групою.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
У липні минулого року 40-річний чоловік погодився на пропозицію російських військових та став «командиром» так званого «Взвода патрульной службы» у складі «Управления внутренних дел» в окупованому на той час місті Куп‘янськ.
Метою цього «органу» було придушення будь-якого супротиву військовій окупації з боку цивільних осіб, насадження злочинної політики та укладу життя рф, а також вчинення актів розправи над громадянами, які не хотіли підтримувати «русский мир».
До роботи у псевдоправоохоронному органі чоловік залучив ще трьох своїх «побратимів».
Так, його 30-річний знайомий обійняв посаду «полицейского Взвода патрульной службы».
Ще двоє чоловіків віком 34 та 32 роки стали «полицейскими-водителями».
Четверо колаборантів виявляли осіб серед числа учасників АТО, осіб, які проходили службу в ЗСУ, органах МВС, Національної Гвардії та українських патріотів.
Крім того, вони вишукували у населення зброю для подальшої її передачі окупантам.
Також «полицейские» патрулювали місто та разом з російськими службами «несли службу» на блокпостах.
Наразі вирішується питання щодо оголошення всіх учасників орггрупи у розшук.