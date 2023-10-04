Підірвав петарду в інтимній зоні дружини: в Чехії затримано українця

В місті Кожлани Пльзенського краю Чехії 35-річний українець, який запідозрив дружину у зраді, побив її та підірвав петарду в області статевих органів жінки.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на чеське видання Idnes.

Після вибуху петарди у потерпілої почалась сильна кровотеча. Чоловік самостійно відвіз її до лікарні та заявив, що дружина отримала поранення через бійку.

«Звичайно, лікарі відразу зрозуміли, що тілесні ушкодження жінки не відповідають опису, навіть те, як вони вочевидь виникли, і повідомили про все в поліцію», – розповіла прессекретар поліції Міхаела Рейндлова.

Подія сталася 30 вересня. Поліція затримала чоловіка. 3 жовтня суд відправив його під арешт.

«Є побоювання, що на волі він може уникнути кримінального провадження і продовжити злочинну діяльність», – заявив суддя Радек Видра.

За нанесення жінці тяжких травм любителю феєрверків загрожує до 10 років позбавлення волі.

На суді чоловік відмовився коментувати свій вчинок. Втім його адвокат вже подав апеляцію на рішення про тримання під вартою, повідомляють Novinky.

Агентство Телевидения Новости