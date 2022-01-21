Погружной блендер - универсальный прибор для любой кухни

С помощью погружного блендера можно выполнить немало бытовых задач. Такой прибор максимально компактен, благодаря чему измельчает мелкие порции в любых ёмкостях посредством применения множества насадок. По сути, его можно назвать неплохой заменой кухонному комбайну. Подобный ручной измельчитель позволяет создавать пюре и фарш, замешивать тесто, молоть кофе и даже дробить лёд.

Особенности выбора погружного блендера

Собираясь приобрести компактный погружной блендер для дома, следует обратить внимание на отдельные критерии, которые в дальнейшем существенно облегчат жизнь любой хозяйки.

Мощность

Данный параметр можно смело назвать одним из основных. Для блендера погружного типа мощность варьируется от 140 до 2000 Вт. Чем мощнее будет погружной блендер, тем быстрее с его помощью обрабатываются продукты, в процессе эксплуатации такой прибор меньше нагревается. Именно мощное оборудование позволяет колоть лёд и молоть мясо на фарш.

Для измельчения мягких продуктов достаточно мощности 450 Вт. Замороженные овощи и даже орехи измельчаются достаточно эффективно, для этой цели следует выбрать мощность 600-800 Вт . Всё, что выше - это уже профессиональное оборудование, достаточно купить блендер погружной достаточной мощности для того, чтобы готовить множество блюд, естественно, и стоить такие модели будут дороже.

Материал изготовления корпуса

Речь идёт о том сырье, из которого изготовлена основная насадка, в идеале это должен быть металл высокого качества. Таким образом, обработке можно подвернуть даже горячие продукты и жидкости. Опять же, за металлической насадкой ухаживать гораздо проще, так как она не красится и не впитывает запахов.

Многообразие насадок

Стандартным считается погружной блендер, оснащенный непосредственно блендером, венчиком для взбивания и измельчителем. Основная насадка предназначена для превращения продуктов в пюре, при помощи венчика можно замешивать тесто и взбивать яйца, измельчитель служит для приготовления фарша. Дополнительно в качестве полезной насадки в отдельных моделях может выступать вакуумный насос, с помощью которого из пластиковых контейнеров и пакетов выкачивается воздух для обеспечения более длительного срока хранения продуктов.

Тип питания

В большинстве своём погружные блендеры функционирует от сети, шнура до полутора метров для стандартной кухни оказывается вполне достаточно. Беспроводной аналог больше подойдёт для габаритной кухни с несколькими рабочими поверхностями, либо станет идеальным решением в условиях дачи, где розеток может не быть. Единственное, о чем следует помнить, это о том, что блендер, оснащенный аккумулятором, работает не так долго - всего около получаса.

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