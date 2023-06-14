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14.06.2023 16:05
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Поліція Харківщини вилучила ще один труп

Поліція Харківщини вилучила ще один труп

Правоохоронці вилучили тіло мирного мешканця, який загинув внаслідок російської агресії на ХарківщиніВорожа ракета влучила у будинок, де на той момент знаходився 64-річний чоловік. Від отриманих поранень він помер.Трагедія сталася 29 квітня минулого року у населеному пункті Питомник. Чоловіка поховали біля будинку.14 червня слідчий відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області за участю Дергачівської окружної прокуратури провели ексгумацію. Тіло чоловіка направлено до моргу для встановлення причини смерті.

Агентство Телевидения Новости

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