Поліція в Краснограді встановлює особу загиблого чоловіка

На Харківщині поліція встановлює особу загиблого чоловіка.

Тіло невідомого виявили на річці Берестовій у зоні відпочинку в місті Красноград, повідомляє поліція Харківської області.

Прикмети чоловіка: на вигляд: 35-40 років, середньої статури, русяве волосся, овальне обличчя.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе встановити особу загиблого, просимо звернутися до Красноградського райвідділу поліції за номерами:

(05744) 7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція) або 102.

Агентство Телевидения Новости