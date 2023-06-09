Постачав загарбникам м’ясо зі своєї ферми: затримано колаборанта

На Харківщині СБУ затримала колаборанта, який під час окупації постачав загарбникам м’ясо зі своєї ферми.

Зловмисником виявився 48-річний керівник сільськогосподарського підприємства з Куп’янського району, який займався розведенням великої рогатої худоби та вирощуванням сільськогосподарських культур. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після захоплення частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією та військовими рф.

Встановлено, що з квітня до серпня 2022 року, протягом майже усього періоду окупації, зловмисник добровільно на постійній основі надавав представникам збройних формувань держави-агресора м’ясо худоби, яка вирощувалася на його фермі.

Колаборант перереєстрував своє підприємство за російським законодавством у фейкових податкових органах окупантів та взяв на себе «зобов’язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора. Для цього він навіть відкрив банківський рахунок у валюті рф в одному з російських банків.

За даними слідства, протягом липня-серпня минулого року він незаконно вивіз до росії щонайменше 40 тонн насіння соняшника на загальну суму понад півмільйона гривень.

Там він реалізував агропродукцію російським монополістам і отримав від них розрахунок у рублях.

До того ж, на початку окупації колаборант добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора свій позашляховик.

Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 48-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости