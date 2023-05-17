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17.05.2023 16:07
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Прикордонники приземлили розвідувальний безпілотник на Харківщині

Прикордонники приземлили розвідувальний безпілотник на Харківщині

Прикордонні підрозділи на Харківщині в складі Сил оборони України разом з іншими українськими захисниками продовжують боронити Батьківщину.Днями, під час виконання бойових завдань, бійці Держприкордонслужби виявили безпілотний літальний апарат, який перетнув державний кордон та летів вглиб території України.

Прикордонники за допомогою спеціальних технічних засобів приземлили російський безпілотник.

Ним виявився секретний апарат, призначений для створення планів місцевості, так званий «Картограф». Він має камеру із 12-ма об’єктивами та входить до «сімейства» багатоцільових безпілотних комплексів «Птеро».

Російські окупанти таким чином намагаються проводити повітряну розвідку й пускати в дію БПЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій.

Проте бійці ДПСУ активно протидіють повітряним цілям противника.

Тож, ще один літаючий мотлох загарбників більше не з’явиться в українському просторі.

Агентство Телевидения Новости

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