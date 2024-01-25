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Прогноз погоди на день по Харкову на 25 січня

Прогноз погоди на день по Харкову на 25 січня

За даними синоптиків, вдень у Харкові хмарно з проясненням, опади, слабка хуртовина.

На дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень близько 0°.

По області хмарна погода з проясненням, опади, місцями налипання мокрого снігу, туман, ожеледь.

Слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Агентство Телевидения Новости

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