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Прогноз погоди на день по Харкову на 25 січня
За даними синоптиків, вдень у Харкові хмарно з проясненням, опади, слабка хуртовина.
На дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень близько 0°.
По області хмарна погода з проясненням, опади, місцями налипання мокрого снігу, туман, ожеледь.
Слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця.
Вітер південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень від 3° морозу до 2° тепла.