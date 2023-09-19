Прокурори працюють на місці влучання авіабомби у Куп’янську

За даними слідства, 19 вересня близько 13:00 російські військові завдали ракетний удар по місту Куп‘янськ.

Саме в цей час по мосту рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення, повідомляє прокуратура Харківської області.

Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та двоє жінок.

Наразі кількість жертв уточнюється.

Прокурори та слідчі поліції провели огляд місця події та вилучили уламки ракети.

Трупи оглянуто та направлено до ХОБСМЕ.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости