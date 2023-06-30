Протягом тижня у Харкові очікуються дощі

Весь день у Харкові – хмарно. Удень йшов дощ, проте до вечора він закінчився. Більше опадів не очікується.

за останні 130 років30 червня:

МАКС: 35.7° (1954)МІН: 8.2° (1962)

Народний прогноз погоди

: 30 червня вшановується пам’ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: “На Мануїла сонце застоюється (уповільнюється в зеніті)”. Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: дійсно, до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна дзвенить, а дуб стогне – бурі не обминути.

Агентство Телевидения Новости