Протоієрей на Харківщині благословляв вояків рф: повідомлено про підозру

Поліцейські Харківщини повідомили про підозру протоієрею Ізюмської Єпархії.

Священник Української православної церкви Московського патріархату брав участь у публічному релігійному заході з приводу «Дня хрещення русі», повідомляє поліція Харківської області.

У липні минулого року у селищі Дворічна 63–річний підозрюваний проводив освячення водою представників збройних формувань російської федерації та військової автомобільної техніки окупантів, чим продемонстрував підтримку російської агресії проти України.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

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