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01.10.2022 13:39
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Пішла з дому через сварку з матір’ю: під Харковом поліцейські розшукали неповнолітню

Пішла з дому через сварку з матір’ю: під Харковом поліцейські розшукали неповнолітню

30 вересня близько 22:20 до чергової служби відділу поліції № 3 ХРУП № 1 в Мерефі звернулася жінка. Вона повідомила, що її 16-річна донька ввечері пішла з дому та не повернулася.

Протягом 40 хвилин поліцейські знайшли 16-річну дівчину у подруги та повернули додому. Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.

Дівчина не хотіла повертатися додому через сварку з матір’ю, яка сталася напередодні, повідомили в поліції.

Працівники поліції провели з неповнолітньою профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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