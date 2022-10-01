Родичі Путіна, олігархи та пропагандисти: під санкції РНБО потрапило 3600 осіб

Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до розв’язування агресивної війни РФ проти України, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

До переліку увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб:

діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;представники регіональних еліт та влади РФ;олігархи та їхнє близьке оточення;артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;колаборанти, які перейшли на сторону ворога;високопосадовці державних корпорацій;представники вищого керівного складу збройних сил РФ;представники терористичних угрупувань “ЛНР/ДНР”, окупаційної “влади” АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Додається, що санкції також ухвалено проти іноземних громадян – т.зв. “міжнародних спостерігачів”, що брали участь у “референдумах” на тимчасово окупованих територіях України.

Агентство Телевидения Новости