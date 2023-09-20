Салтівська філія КП «ХТМ» готується до початку опалювального сезону

Вперше в районі заплановано виконати 84 капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем.

За словами начальника Салтівської філії Антона Іщенка, всі вони будуть завершені до початку опалювального сезону, повідомляє пресслужба міськради.

На підприємстві зазначили, що ремонтні роботи стартували у березні з будівництва резервної теплотраси у районі ринку біля станції метро «Академіка Барабашова».

Тепер Північну Салтівку забезпечать альтернативним теплом три кілометри тепломагістралі діаметром 600 мм. Теплоносій можна буде подати в будинки через теплорозподільні мережі локальних котелень, які теж тотально перебудовують.

«У котельнях замість громіздких старих котлів працюватимуть чотири або шість котлів, які можна вмикати по черзі.

Від кожної з цих котелень залежить великий мікрорайон.

Там також зараз завершують заміну внутрішньобудинкових мереж. Замість старого заліза, яке померзло під час обстрілів, встановлюють сучасний пластик», – зазначили в ХТМ.

Агентство Телевидения Новости