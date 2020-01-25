Сенцов рассказал, будет ли идти в президенты

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов заявил, что не имеет политических амбиций и не будет баллотироваться в президенты. Об этом он рассказал во второй части интервью Зеркалу недели.

Сенцов утверждает, что не думает о президентстве, потому что видит «пример Зеленского, который прыгнул на эту сковородку и которому очень трудно», а также Святослава Вакарчука, «искренне пытающегося вникнуть во все и разобраться».

«Но политика – грязное болото. И чтобы в нее прыгнуть, надо иметь очень сильную мотивацию», – подчеркнул режиссер, добавив, что занимается только теми делами, которые его интересуют.

«Я не иду в политику, поскольку мне это не интересно. Я не вижу сейчас в этом какого-то смысла. Я занимаюсь общественной работой. Вообще я сегодня максимально свободный человек», – сказал он.

Агентство Телевидения Новости