Що буде з Будинком Рад у Харкові – Синєгубов

У Харкові будівлю облдержадміністрації, вона ж – Будинок Рад – законсервують для збереження.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов “Суспільне. Харків”

Консерваційні роботи для збереження Будинку Рад у Харкові тривають, проєкт відбудови робитимуть пізніше. “Зараз продовжуються консерваційні роботи, вони проходять у декілька етапів, головна мета — зберегти те, що ми маємо, історичну цінність. Далі буде розроблений новий план, нова концепція цієї будівлі, щоб ефективно використати площу, яка є, почату відбудову”, — сказав Синєгубов.

За його словами, окупанти завдали 13 ракетних ударів в районі Будинку Рад у Харкові.

Нагадаємо, будівлю Харківської ОДА Росія частково зруйнувала 1 березня двома крилатими ракетами. Внаслідок атаки 31 людина загинула, повідомили у прокуратурі.

28 серпня окупанти вдарили по території поблизу Будинку рад двома ракетами “С-300”: руйнувань зазнала адміністративна будівля поруч ОДА, пошкоджені автомобілі, стіни та світлофор.

Джерело: https://kharkov.comments.ua/ua/news/war/2022/14585-scho-bude-z-budinkom-rad-u-harkovi-sinegubov.html© Comments.ua

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