Інше
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:46
Просмотров: 269

Що буде з Будинком Рад у Харкові – Синєгубов

Що буде з Будинком Рад у Харкові – Синєгубов

У Харкові будівлю облдержадміністрації, вона ж – Будинок Рад – законсервують для збереження.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов “Суспільне. Харків”

Консерваційні роботи для збереження Будинку Рад у Харкові тривають, проєкт відбудови робитимуть пізніше. “Зараз продовжуються консерваційні роботи, вони проходять у декілька етапів, головна мета — зберегти те, що ми маємо, історичну цінність. Далі буде розроблений новий план, нова концепція цієї будівлі, щоб ефективно використати площу, яка є, почату відбудову”, — сказав Синєгубов.

За його словами, окупанти завдали 13 ракетних ударів в районі Будинку Рад у Харкові.

Нагадаємо, будівлю Харківської ОДА Росія частково зруйнувала 1 березня двома крилатими ракетами. Внаслідок атаки 31 людина загинула, повідомили у прокуратурі.

28 серпня окупанти вдарили по території поблизу Будинку рад двома ракетами “С-300”: руйнувань зазнала адміністративна будівля поруч ОДА, пошкоджені автомобілі, стіни та світлофор.

Джерело: https://kharkov.comments.ua/ua/news/war/2022/14585-scho-bude-z-budinkom-rad-u-harkovi-sinegubov.html© Comments.ua

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 