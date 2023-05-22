Слідчі зробили фотозвіт обстрілів Куп’янщини

Окупанти продовжують терор мирного населення — слідчо-прокурорські групи зафіксували наслідки ворожих ударів по Куп‘янщині.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22 травня близько 12:00 російські військові обстріляли м. Куп‘янськ з РСЗВ. Отримали поранення дві жінки — 76 та 53 років. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд.

Ввечері 21 травня внаслідок ворожих обстрілів Куп‘янська отримала тілесні ушкодження 43-річна мирна мешканка.

Довідково: на теперішній час прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у майже 15600 кримінальних провадженнях за ст. 438 КК України щодо понад 16100 злочинів. Із вказаної кількості злочинів майже 11800 пов’язані з бомбардуваннями будь-якими засобами цивільної інфраструктури.

Агентство Телевидения Новости