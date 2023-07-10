Собаки-детектори: НГУ та Нацполіція провели спільний тренінг для кінологів

Бійці кінологічного взводу Військової частини 3051 НГУ разом з кінологами з Нацполіції провели спільний тренінг-семінар на тему: «Собаки-детектори. Підготовка та використання собак-детекторів у службово-бойовій діяльності».

Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об’єднанні Національної гвардії України.

До занять долучили професіонала в галузі кінології – начальника циклу кінології, суддю Кінологічної спілки України з робочих якостей Сергія Гайдука.

«Підготовка службових собак за даним напрямом являється надзвичайно важливою. Використання собак-детекторів дозволяє запобігати незаконному обігу зброї та набоїв, собаки допомагають у виявленні залишених боєприпасів та вибухівки, які залишились на територіях, які були окуповані. Тому ми завжди раді обміну досвідом та отримання нових передових навичок та знань», – зауважив командир кінологічного взводу Євген.

Під час семінару кінологи розібрали теоретичні питання підготовки службових собак, відпрацювали практичні навички з пошуку та виявлення зброї та набоїв і вибухових речовин у багажі, вантажі, в транспортних засобах, а також відпрацювали роботу службових собак у приміщеннях.

Агентство Телевидения Новости