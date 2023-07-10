Інше
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:55
Просмотров: 170

Собаки-детектори: НГУ та Нацполіція провели спільний тренінг для кінологів

Собаки-детектори: НГУ та Нацполіція провели спільний тренінг для кінологів

Бійці кінологічного взводу Військової частини 3051 НГУ разом з кінологами з Нацполіції провели спільний тренінг-семінар на тему: «Собаки-детектори. Підготовка та використання собак-детекторів у службово-бойовій діяльності».

Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об’єднанні Національної гвардії України.

До занять долучили професіонала в галузі кінології – начальника циклу кінології, суддю Кінологічної спілки України з робочих якостей Сергія Гайдука.

«Підготовка службових собак за даним напрямом являється надзвичайно важливою. Використання собак-детекторів дозволяє запобігати незаконному обігу зброї та набоїв, собаки допомагають у виявленні залишених боєприпасів та вибухівки, які залишились на територіях, які були окуповані. Тому ми завжди раді обміну досвідом та отримання нових передових навичок та знань», – зауважив командир кінологічного взводу Євген.

Під час семінару кінологи розібрали теоретичні питання підготовки службових собак, відпрацювали практичні навички з пошуку та виявлення зброї та набоїв і вибухових речовин у багажі, вантажі, в транспортних засобах, а також відпрацювали роботу службових собак у приміщеннях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 