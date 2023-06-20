Сьогодні відмічають Всесвітній день біженців

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Всесвітнього дня біженців.«Сьогодні, в Міжнародний день біженців, я звертаюся до сотень тисяч харківʼян, розкиданих війною по всьому світу, і водночас до сотень тисяч вимушених переселенців, які, навпаки, знайшли захист у нашому місті. Ви всі однаково важливі для нас!

І ми щоденно працюємо над тим, аби наші люди швидше повернулися додому, а ті, хто переїхав до Харкова, не почувалися самотніми. І розуміємо кожного, кого війна змусила рятувати себе та рідних. Знайте: Харків завжди чекає своїх і готовий простягнути руку допомоги тим, хто цього потребує. Ми – разом! Ми – харківʼяни!».

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