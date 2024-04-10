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Сонячно, до 26 градусів тепла: погода у Харкові 10 квітня

Сонячно, до 26 градусів тепла: погода у Харкові 10 квітня

10 квітня вдень у Харкові прогнозують ясну погоду без опадів та до 26 градусів тепла.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

За даними метеорологів, у середу протягом дня у вівторок у Харкові світитиме сонце. Ймовірність опадів 2 відсотка.

«Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не засмутять його своєю присутністю. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Вітер змінних напрямків, до 1 м/с.

Температура повітря вдень прогріється до 26 градусів тепла, вночі до +15°.

Агентство Телевидения Новости

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