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Сонячно, до 26 градусів тепла: погода у Харкові 10 квітня
10 квітня вдень у Харкові прогнозують ясну погоду без опадів та до 26 градусів тепла.
Про це повідомляє sinoptik.ua.
За даними метеорологів, у середу протягом дня у вівторок у Харкові світитиме сонце. Ймовірність опадів 2 відсотка.
«Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не засмутять його своєю присутністю. Без опадів», – йдеться в повідомленні.
Вітер змінних напрямків, до 1 м/с.
Температура повітря вдень прогріється до 26 градусів тепла, вночі до +15°.