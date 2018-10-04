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Стало известно, когда в квартирах украинцев появится отопление

Стало известно, когда в квартирах украинцев появится отопление

В Украине в 2018 году отопительный сезон официально стартует с 15 октября.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Отопительный сезон должен начаться вовремя, с 15 октября. Но надо смотреть не в календарь, а на термометр. Поэтому на местах представители власти могут сами решать, когда включать отопление. Это будет тест для местной власти на понимание потребностей и проблем людей", - значится в подписи к видео из зала заседания, размещенном на официальной странице Владимира Гройсмана в Facebook.

"Гройсман, отменяйте отопительный сезон! Все равно оплатить его никто не сможет ", "А платить за 11 градусов я сколько лет еще платить буду. В квартире холод собачий", " У нас все для тех кто х-ем груши околачивает", "Мы, например, с ужасом ожидаем отопительного сезона. В прошлом году стоимость отопления в нашем доме превышала 42 грн. кв. метр и при этом температура была в квартире 18 градусов. А сколько будет стоить после поднятия цены на газ?" – пишут пользователи в комментариях.

Источник: economy.apostrophe.ua

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Темы: отопление

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