Судитимуть колаборанта, який під час окупації Балаклії зайняв псевдопосаду «бійця спеціального відділення швидкого реагування»

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 30-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації Балаклії місцевий мешканець допомогав ворогу будувати «правоохоронну систему», не маючи жодного досвіду роботи на вказаному напрямі,повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Влітку минулого року він добровільно обійняв посаду «бійця спеціального відділення швидкого реагування» у псевдоправоохоронному органі.

Проте окупанти довірили йому небагато: він охороняв склади з гуманітарною допомогою та адмінбудівлі.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости