Трупи загарбників вивозили Камазами: як працює підрозділ J9 на Харківщині

Селище ГрУшівка на Харківщині: півроку в окупації без світла, зв’язку та продуктів. Та постійна присутність в селі окупантів створювала вкрай напружену атмосферу.

Діана, мешканка с. Грушівка

Продуктів в нас не було, з продуктами було важко. Було багато техніки, дуже багато солдатів зайшло. Ми жили в страху, ми боялися. Ми українською мовою навіть боялися розмовляти. Багато чого боялися, не знали, що від них очікувати.

Представники лднр ставилися до місцевих навіть гірше, ніж рашисти, розповідають люди. Коли в населений пункт зайшли ЗСУ – загарбники швидко втекли, але дехто назавжди залишилися в українській землі.

Діана, мешканка с. Грушівка

Коли була окупація, а потім зненацька наші ЗСУ зайшли… Така була радість, що ми нарешті їх дочекалися. Орки тікали хто куди – танками, машинами. Тут були 92 бригада і танкова 14-та. Ми бачили, як все проходило – вертольоти літали, і Су були, ми все-все бачили. Тут була перестрілка: 9 встигли втекти, а одного вони застрелили. І вони його відтягнули і положили. Хто він – ми не знаєм. Можливо, в нього є родина. Але навіщо ти прийшов на нашу землю? Ми тебе не чекали, правильно? Правильно.

Одне з тіл довго лежало просто неба на краю села. Підходити, а тим паче чіпати тіло люди не наважувалися – труп могли замінувати.

Євген, мешканець с. Грушівка

Поліція приїхала, відзначила на карті де він знаходиться, а потім ніхто сюди не ходив і його не трогав. В формі, молодий парєнь, кольцо було на правій руці, більше нічого сказать.

Після відходу окупанти почали тероризувати мешканців вже дистанційно. Євген показує, де лежить тіло окупанта, якому не пощастило втекти. За трупом приїхав спецпідрозділ J9, який саме цим і займається – відшукує та збирає мертвих окупантів для подальшого обміну.

«Юрист», військовослужбовець угруповання військ «Харків» цивільно-військового співробітництва (J9)

Перший фактор – це факт фіксування того, що тіло військовослужбовця зс рф знаходиться тут, на території України, для подальшої передачі цих матеріалів до міжнародного трибуналу. По-друге, це головне, це обмін тілами військовослужбовців рф на наших побратимів, наших хлопців. Третя причина – екологічна безпека. Процедура включає в себе забор тіла, доставлення його до місця, де буде проведено огляд та ідентифікацію, забор проб ДНК та подальше доставлення тіла до місця зберігання та відправлення на обмін.

Доводиться й транспортувати тіла загиблих українських захисників.

«Юрист», військовослужбовець угруповання військ «Харків» цивільно-військового співробітництва (J9)

Я ніколи суто на рос.військових не зациклювався, я шукаю всіх. Вчора ми знайшли нашого військовослужбовця. Був доставлений до моргу і я дуже сподіваюся, що ідентифікують та встановлять, хто це.

За весь час роботи особисто Юрист доправив до моргу більш ніш чотири сотні тіл, які забули російські військові.

«Юрист», військовослужбовець угруповання військ «Харків» цивільно-військового співробітництва (J9)

Найбільш було всипане це селище Піскі Радківські. Звідти я забрав камаз, 66 тіл. Вже це тіло неодноразово пересували, розміновувати не требаДокументів на даний момент не знайшли. Я можу сказати, що форма і камуфляж – зс рф.

Для роботи з вилученим тілом складається спеціальна комісія з представників силових структур, судмедекспертів та криміналістів.

«Юрист», військовослужбовець угруповання військ «Харків» цивільно-військового співробітництва (J9)

Проводиться огляд тіла, відбирається проба ДНК, заноситься у базу даних і родичі військовослужбовця рф, які знаходяться в росії, я від себе особисто їх дуже прошу звертатися до наших представників і шукати своїх близьких, щоб вони розуміли, що їхні родичі загинули на території нашої держави. Є у нас телеграм-канали, є номери в інтернеті… будь ласка, відкриваєте інтернет і дивитесь, все.

Далі в спеціальному місці зберігання чорні пакети вже чекають своєї черги на обмін. В Грушівці можуть знаходитися ще тіла російських солдатів. На території зруйнованого будинку розташований колодязь, в якому, за словами місцевих, також може бути кілька трупів.

Ксенія, мешканка с. Грушівка

Тут недалеко біля ставка, там коли тікали є машина згоріла. І трупи, щоб вони не валялися, я так поняла, наші хлопці просто убрали. На сьогодні чи забрали їх чи ні – ми не можемо сказати. Бачили місцеві мешканці, засипали піском, тому шо трупний запах, тому прикривали.

Роботи проводяться по всій деокупованій Харківщині. Працюють за будь-яких умов, бувало й таке, що тіла доводилося евакуювали з ділянки, де щойно точилися бої.





Агентство Телевидения Новости