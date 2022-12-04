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04.12.2022 17:07
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В Чугуївському районі 7-річний хлопчик втік з дому: дитину знайшли, на батьків складено протокол

В Чугуївському районі 7-річний хлопчик втік з дому: дитину знайшли, на батьків складено протокол

Правоохоронці та представники служби у справах дітей відвідали сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах: перевірили три родини на території Чугуївського району, в яких виховуються діти та які потребують постійного моніторингу.

В одній з таких родин поліцейські склали адміністративні матеріали щодо батьків 7-річного хлопчика. 30-річний чоловік ображав та застосовував фізичну силу до пасинка. 30 листопада після чергової сутички з вітчимом хлопчик втік з дому. Менш ніж за пів години дільничний офіцер поліції знайшов дитину в лісопосадці. Поліцейські встановили, що хлопчик мешкає разом з матір’ю та вітчимом в селищі Кочеток. Вітчим застосовував до нього невиправдане насильство. Мати на захист сина не ставала. Тому хлопчик вирішив пішки піти до сестри в селище Печеніги.

Поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) та за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Надалі ця сім’я перебуватиме під наглядом поліції та соціальних служб з метою надання необхідної допомоги та контролю за виконанням батьківських обов’язків.

Агентство Телевидения Новости

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