В Індустріальному районі реконструюють внутрішньобудинкові комунікації

Бригади дільниці Індустріального району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» щодня виконують понад 30 заявок харків’ян та впорядковують комунікації.

Як повідомив сьогодні, 12 січня, начальник районної дільниці Сергій Шеховцов, значний обсяг комплексних робіт, включно з масштабними замінами внутрішньобудинкових систем та запірної арматури, нещодавно провели у будинках на пр. Героїв Харкова, вул. Великій Кільцевій та вул. Біблика.

«У цих будинках об’єднали поточний ремонт та технічне обслуговування внутрішньобудинкових комунікацій. Зокрема, в одному з будинків на вул. Великій Кільцевій, який дуже серйозно постраждав під час ворожого обстрілу, з метою профілактики замінили каналізаційні комунікації одразу у трьох під’їздах. Така практика дозволяє запобігати виникненню потенційно можливих аварійних ситуацій. На черзі – капітальний ремонт комунікацій в одному з будинків на бул. Каркача», – повідомив Сергій Шеховцов.

Також він зазначив, що в районі вже впорядкували всі комунікації в будинках, які постраждали від обстрілів і де зараз проживають харків’яни.

«Є у нас принципове правило: якщо у під’їзді мешкає навіть одна родина, то обов’язково забезпечуємо її водою. Також хочу ще раз нагадати харків’янам про те, щоб вони використовували раковини та унітази лише за призначенням. Адже час, витрачений на прочистку забитих каналізаційних комунікацій, ремонтники краще приділили б важливим виробничим завданням, яких у нас вистачає з надлишком», – наголосив Сергій Шеховцов.

Агентство Телевидения Новости