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В Сєвєродонецьку окупанти розібрали теплогенеруюче підприємство

В Сєвєродонецьку окупанти розібрали теплогенеруюче підприємство

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині російські загарбники розібрали та вивезли все обладнання теплогенеруючого підприємства – центрального теплокомуненерго.

Про це повідомив начальник Сєвєродонецької МВЦА Олександр Стрюк в ефірі телемарафону 30 вересня, пише Економічна правда.

«Залишилися одні стіни. Все обладнання вивезли. Зате обіцяють у будинках, які вціліли, де вони розміщуються самі та їхнє найближче оточення, поставити модульні котельні. Це такий тимчасовий захід, щоб обігріти себе», – сказав Стрюк.

Він додав, що в цілому місто не готове до опалювального сезону.

Окупанти симулюють діяльність такої підготовки, ніби ремонтуючи колектори та проводячи ревізії.

Агентство Телевидения Новости

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