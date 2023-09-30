В Сєвєродонецьку окупанти розібрали теплогенеруюче підприємство

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині російські загарбники розібрали та вивезли все обладнання теплогенеруючого підприємства – центрального теплокомуненерго.

Про це повідомив начальник Сєвєродонецької МВЦА Олександр Стрюк в ефірі телемарафону 30 вересня, пише Економічна правда.

«Залишилися одні стіни. Все обладнання вивезли. Зате обіцяють у будинках, які вціліли, де вони розміщуються самі та їхнє найближче оточення, поставити модульні котельні. Це такий тимчасовий захід, щоб обігріти себе», – сказав Стрюк.

Він додав, що в цілому місто не готове до опалювального сезону.

Окупанти симулюють діяльність такої підготовки, ніби ремонтуючи колектори та проводячи ревізії.

Агентство Телевидения Новости