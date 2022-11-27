В Ізюмі автівка впала з мосту в річку: троє загиблих

Сьогодні, 27 листопада, близько 15:50 у місті Ізюм водій автомобіля ВАЗ-2102 не впорався з керуванням та з’їхав з мосту в річку.

Водій транспортного засобу та його пасажири загинули на місці. Їх особи наразі встановлюються.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости