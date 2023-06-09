В Ізюмському районі на подвір’ї вибухнула міна «Пелюстка»: є постраждалий

9 травня до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від лікаря про те, що до медичного закладу доставлено чоловіка.

Як повідомили в ГУНП Харківської області, 36-річний мешканець села Кам’янка на подвір’ї свого домоволодіння знайшов каструлю, яку вирішив викинути. Коли чоловік кинув її, здетонував вибуховий пристрій.

Постраждалий отримав хімічні опіки. Його доставили до місцевої лікарні.

Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та встановили, що вибухнула міна «Пелюстка».

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером 101 або дзвонити на лінію 102.

Агентство Телевидения Новости