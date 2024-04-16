Вдень без опадів, ввечері дощ: погода у Харкові 16 квітня

16 квітня у Харкові повітря прогріється до 19 градусів тепла, ввечері ймовірний дощ.

За даними метеорологів, у вівторок у Харкові небо буде хмарним, вдень з проясненнями. Ймовірність опадів протягом дня до 44 відсотки, повідомляє sinoptik.ua.

«У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ закінчився ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері дощ розпочнеться знову», – йдеться в повідомленні.

Вдень очікується 16-19 градусів тепла, вночі до +15°. Вітер змінних напрямків, 1-3 м/с.

Агентство Телевидения Новости