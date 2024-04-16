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Вдень без опадів, ввечері дощ: погода у Харкові 16 квітня
16 квітня у Харкові повітря прогріється до 19 градусів тепла, ввечері ймовірний дощ.
За даними метеорологів, у вівторок у Харкові небо буде хмарним, вдень з проясненнями. Ймовірність опадів протягом дня до 44 відсотки, повідомляє sinoptik.ua.
«У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ закінчився ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері дощ розпочнеться знову», – йдеться в повідомленні.
Вдень очікується 16-19 градусів тепла, вночі до +15°. Вітер змінних напрямків, 1-3 м/с.