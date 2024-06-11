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Вівторок знов без опадів: погода у Харкові 11 червня
У вівторок 11 червня дощів у Харкові не передбачається, температура повітря підніметься до 28 градусів.
Зранку до вечора очікується мінлива хмарність, ввечері небо знов стане ясним. Ймовірність опадів – вдень до 25 відсотків, повідомляє sinoptik.ua.
«Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Без опадів», – йдеться в повідомленні.
Температура повітря вдень становитиме 28-31 градус тепла, вночі до +24°. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с.
Фото: Центральний парк Харкова