Вівторок знов без опадів: погода у Харкові 11 червня

У вівторок 11 червня дощів у Харкові не передбачається, температура повітря підніметься до 28 градусів.

Зранку до вечора очікується мінлива хмарність, ввечері небо знов стане ясним. Ймовірність опадів – вдень до 25 відсотків, повідомляє sinoptik.ua.

«Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Температура повітря вдень становитиме 28-31 градус тепла, вночі до +24°. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с.

Фото: Центральний парк Харкова

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