У Чугуївському районі розгорілися 3 пожежі

Чугуївський район: вогнеборці ліквідували відразу 3 пожежі, спричинені окупантами.

20 червня близько 11:00 ворог знову обстріляв приватний сектор м. Вовчанська. Виникли відразу 2 пожежі за різними адресами. А за годину трапилась ще одна.

Горіли 2 приватних будинки на площі 250 і 100 кв.м. У третьому випадку – суха трава площею 500 кв.м.

З вогнем боролись бійці 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС і вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча, постійно ризикуючи потрапити під повторні ворожі удари. Рятувальники вжили всі необхідні заходи з пожежогасіння та запобігання поширенню полум’я на інші об’єкти. Останній осередок займання ліквідовано о 14:45. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости