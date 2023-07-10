У Харкові без гарячої води залишилися 253 житлові будинки та 7 лікарень

У Харкові на бульварі Юр’єва міняють тепломагістраль діаметром 900-1000 мм довжиною 1800 метрів. Роботи розпочали 4 липня.

На сьогодні триває демонтаж старої труби, яка пропрацювала понад 40 років і в найскладніший опалювальний сезон дала 5 дефектів, повідомили в ХТМ.

За словами директора технічного КП «Харківські теплові мережі» Євгена Кауркіна, ця перекладка була запланована ще до війни. Тепломагістраль обслуговує 253 житлові будинки, 8 дитячих садочків, 7 лікарень та 8 шкіл. Наразі всі ці об’єкти без гарячої води.

Натомість взимку якість послуг у прилеглих будинках має суттєво покращитися, зазначають на підприємстві. До початку бойових дій працівники КП «Харківські теплові мережі» встигли перекласти лише першу частину магістралі під проспектом Григоренка і вздовж вулиці Харківських дивізій. Ділянку у понад півтора кілометри відключили, як тільки це стало можливим і взяли в роботу.

Маршрути об’їзду перекритої ділянки узгоджено з поліцією. Проїзд спецтранспорту, як то машин ДСНС та швидкої допомоги, забезпечено до всіх будинків та установ. Також обладнані пішохідні містки.

Усі роботи планується закінчити у вересні.

Агентство Телевидения Новости