У Харкові чоловік скоїв крадіжку на 20 тисяч гривень

У Харкові поліціейські викрили чоловіка у вчиненні низки крадіжок В 2023 року до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про скоєння крадіжок.Встановлено, що раніше судимий 40-річний чоловік пошкодив навісний замок, проник до прибудови та викрав техніку. Також встановлено, що він проник до складського приміщення та викрав вибухозахищені електроконтактні манометри.Порушник заподіяв майнову шкоду на загальну суму понад 20 000 гривень.За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости