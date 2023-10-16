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У Харкові жорстоко побили сина ексмера Харкова

У Харкові жорстоко побили сина ексмера Харкова

13 жовтня до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Бакуліна двоє невідомих побили чоловіка. 

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці харківський бізнесмен Юрій Сапронов, напад було скоєно на його зятя, Олексія Шумілкіна, сина колишнього мера Харкова Володимира Шумілкіна.

Наразі 38-річний потерпілий перебуває на лікуванні у медичному закладі, повідомили в ГУНП Харківської області.

За  даним фактом слідчим райуправління відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. 

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини події та особи нападників.

Своєю чергою, Юрій Сапронов пообіцяв зробити все, щоб знайти нападників. «Не знайдуть правоохоронні охорони знайду я. Чого б мені це не коштувало.  Немає ціни. Знайду. Обіцяю. Я ріс у тих 90-х. Я пам’ятаю і знаю «без правил». Коли знайду, відповідь буде жорсткішою, ніж ваш напад», – написав підприємець.

Агентство Телевидения Новости

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