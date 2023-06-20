У Харкові підозрюють 2-х чоловіків у хуліганстві на зупинці

Патрульні затримали двох чоловіків, які, ймовірно, розбили скло на зупинці громадського транспорту

Сьогодні вдень на лінію 102 надійшов виклик про хуліганство. Заявник повідомив, що двоє невідомих на проспекті Гагаріна пошкодили зупинку громадського транспорту та пішли в невідомому напрямку.Інформацію з описом імовірних порушників порядку передали найближчим патрульним екіпажам. За короткий час поліцейські виявили та затримали двох громадян, яких описував заявник. Один з чоловіків зізнався, що пошкодив скло. З його слів – це була випадковість.Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости