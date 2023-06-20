У Харкові викрили двох інтернет-агітаторів, які підтримували збройну агресію рф

Кіберфахівці СБУ встановили двох мешканців Харківщини, які розповсюджували у мережі Інтернет матеріали, де виправдовували збройну агресію росії проти України та визнавали її правомірною.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатори використовували сторінки у забороненій в Україні російській мережі «Однокласники». Щоб приховати свої дані, вони використовували додаток, який надає можливість змінювати місцезнаходження користувача.

В опублікованих матеріалах зловмисники виправдовували збройну агресію рф проти України, визнавали її правомірною, а також підтримували загарбницькі дії вищого керівництва рф. На своїх сторінках вони публічно закликали до підтримки збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора та до співпраці з ними.

У прокуратурі Харківської області розповіли подробиці: «Одна з публікацій, розміщених колаборанткою, містила наступне: «Когда приходит Россия — наступает тишина. Для людей — долгожданая, а для нацистов — гробовая. Работайте, братья!»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 66-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За інформацією СБУ, про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України повідомлено обом зловмисникам.

Триває досудове розслідування.

Агентство Телевидения Новости