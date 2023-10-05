У Харкові затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухиляння від виконання вироку суду

Під час виїзду на виклик за вчинення домашнього насилля правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухиляння від виконання вироку суду. Зловмиснику було призначено покарання у вигляді позбавлення волі за скоєння крадіжок на території Салтівського району міста Харкова.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Ввечері 4 жовтня мобільній групі сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства в одній із багатоповерхівок у Салтівському районі.

Під час виїзду на місце пригоди поліцейські перевірили особу, яка підозрювалася у вчиненні домашнього насилля за обліками Національної поліції України. Кривдником виявився 42-річний чоловік, який перебував у розшуку з 2018 року за ухиляння від виконання вироку суду. Останньому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі за скоєння серії крадіжок.

Чоловік знаючи про те, що він перебуває у розшуку, залишив місце мешкання. Його знайшли поліцейські при обстеженні прилеглої території. Зловмисник був доставлений до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, звідки його направили до ізолятора тимчасового тримання. У подальшому він буде відбувати покарання за скоєні злочини.

Агентство Телевидения Новости