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У кого не буде світла на Харківщині 5 листопада – графік НЕК «Укренерго»

Обленерго у деяких регіонах України отримали від Диспетчерського центру НЕК “Укренерго” обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Графік з вулицями, номерами будинків та часом, коли не буде світла у вас, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень (ГПВ) припускають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме у цьому форматі мають бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Енергетики просять українців про розуміння та підтримку.

Нагадаємо, “Харківобленерго” сторив графіки й на наступний тиждень

Агентство Телевидения Новости

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