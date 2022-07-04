У Львові нотаріус приймає російськомовних лише з перекладачем

В одній з нотаріальних контор Львова російськомовних громадян прийматимуть лише з перекладачем.

Новиною поділилася користувачка Facebook Анна Бордовська. Вона зазначила, що подякувала працівникам нотаріусу за позицію та наголосила, що «тільки сила і певність ідеї нації знищить ворога і колаборантів». Про це пише видання «Вголос».

Нагадаємо, наприкінці травня у Львові «спалахнув» мовний конфлікт між переселенцями та працівником гуманітарного штабу.

Представник штабу відмовився обслуговувати російськомовних переселенців. Чоловік зазначив, що не розуміє людей та не зобов’язаний їх обслуговувати.

Обурені жінки почали кричати, що надішлють це відео Володимиру Зеленському. Також вони вигукували, що це по них, російськомовних, гатили бомби, а не по Львову. І вони залишилися без житла.

Агентство Телевидения Новости