У неділю, 17 вересня, частина Харкова опиниться без світла

У неділю споживачі частини Новобаварського району залишаться без електрики.

У зв`язку з проведенням ремонтних робіт у неділю, 17 вересня, з 06:30 до 17.00 буде знеструмлено частину споживачів Новобаварського району Харкова, повідомляє Харківобленерго.

Світла не буде по цім адресам:

вул. Архангельська, б. 1-53, вул. Джутова, б. 1-50, пров. Джутовий, б. 1-18, пр. Дзюби, б. 2-32, в-зд Катаєва, б. 1-7, вул. Катаєва, б. 3-28, вул. Конопляна, б. 1-39, в-зд Конопляний, б. 1-10, пр-зд Конопляний, б. 2-26, пров. Конопляний, б. 1-8, в-зд Магістральний, б. 1-6, пров. Маргариновий, б. 2-44, пр. Ново-Баварський, б. 121,123,125, 131-143, пров. Новоконопляний, б. 1-8, вул. Соняшникова, б. 31-78, в-зд. Соняшниковий, б. 1-7, пров. Соняшниковий, б. 1-11, пр-зд Травневий, б. 1-17, вул. Ушинського, б. 1-122, пров. Ушинського, б. 1-68.

Також у цей час будуть знеструмлені Харківська загальноосвітня санаторна школа №9 та дошкільний навчальний заклад №286.

Агентство Телевидения Новости