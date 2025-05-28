У Німеччині помер харківський журналіст Сергій Потімков

27 травня у Німеччині на 71 році життя помер відомий харківський журналіст Сергій Потімков. Поховання заплановано у Харкові.

Про це у Facebook повідомив харківський журналіст та громадський діяч Леонід Мачулін.

«Сьогодні Харків залишився без коменданта. Оформлення паперів щодо переміщення його до Харкова займе кілька днів. Про дату похорону буде додатково сповіщено», – написав він.

Юрій Потімков народився 11 грудня 1954 року в Харкові. Закінчив Харківський державний університет за фахом викладача англійської мови та літератури.

Працював військовим перекладачем в Уганді та Ефіопії, викладав англійську мову в кількох харківських вишах. З 1986 року – журналіст, згодом – головний редактор телеканалів АТБ-1 і студії «Плюс сім». Найвідоміші проєкти Потімкова – передачі «Комендантська година» і «Журналістський клуб Харкова».

У 1990-х обирався депутатом Харківської обласної ради, у 2005 році – депутатом міськради. Двічі обирався народним депутатом.

Агентство Телевидения Новости