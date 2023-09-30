У Нью-Йорку оголосили надзвичайну ситуацію через зливу

Сильні опади прийшли на Нью-Йорк і його околиці в п’ятницю, 29 вересня, спричинивши раптові повені.

За словами метеорологів, цей вересень став другим за вологістю вереснем в історії Нью-Йорка, повідомляє «New York Times».

Губернатор штату Кеті Хочул оголосила надзвичайний стан, закликавши жителів Нью-Йорка залишатися вдома.

Затоплено багато вулиць та підвалів будинків.

Протягом дня каскадні водоспади закривали лінії метрополітену в більшій частині міста, при цьому рух було припинено навіть у таких великих вузлах, як Barclays Center.

Згідно зі статистичними даними Національної метеорологічної служби, через дощ у п’ятницю цей вересень став другим за вологістю вереснем в історії Нью-Йорка: цього місяця випало понад фут дощу — понад 14 дюймів — найбільше за понад 140 років, коли місто зареєструвало 16,85 дюймів у вересні 1882 року.

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