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04.12.2022 11:54
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У Вовчанську на пожежі загинув чоловік

За добу з 3 по 4 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

17 – на ліквідацію пожеж;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.

Протягом доби рятувальники 1 раз виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. Обстріл трапився близько 08:45 у м. Куп’янську. Пошкоджено приватний будинок та 2 господарчі споруди. Пожежі не зафіксовано. Постраждалих немає.

З причини порушення Правил пожежної безпеки трапилась пожежа на території одного з приватних домоволодінь у м. Вовчанську, на якій загинув власник цього домоволодіння, 1949 року народження. Подія трапилась о 07:02. Вже о 08:10 вогонь локалізували силами оперативного відділення 47-ї ДПРЧ. Горіла господарча споруда на площі 50 кв. метрів. В осередку пожежі бійці ДСНС відшукали тіло загиблого. Остаточно вогонь ліквідували о 08:20.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 185 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська, а також с. Домаха Лозівської громади  рятувальники доставили 17 тонн питної і технічної води.

Агентство Телевидения Новости

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